Ван Дейк: "Верил в победу до последнего"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что его команда до последнего верила в победу над "Ноттингем Форест".

Вырвать победу на "Сити Граунд" накануне "Ливерпулю" удалось только на девятой компенсированной минуте, когда вышедший на замену Дарвин Нуньес головой поразил ворота "Форест" (0:1).



Это самый поздний победный гол "Ливерпуля" в истории Премьер-Лиги, однако Ван Дейк и партнеры никогда не теряли веру, отказавшись довольствоваться ничьей.



"Нет, нет, нет, матч не была закончен, поэтому я все еще верил. На протяжении моего времени здесь мы показывали, что никогда не сдаемся. Мы всегда продолжаем идти вперед. Мы нашли способ одержать победу, и это самое важное".



"Дарвин так важен для нас в этом сезоне, и это замечательно, что он выздоровел к этому матчу. Это был большой гол, и мы вполне заслужили победу", — цитирует Ван Дейка Liverpool Echo.