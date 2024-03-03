Ван Дейк: "Верил в победу до последнего"
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что его команда до последнего верила в победу над "Ноттингем Форест".
Вырвать победу на "Сити Граунд" накануне "Ливерпулю" удалось только на девятой компенсированной минуте, когда вышедший на замену Дарвин Нуньес головой поразил ворота "Форест" (0:1).
Это самый поздний победный гол "Ливерпуля" в истории Премьер-Лиги, однако Ван Дейк и партнеры никогда не теряли веру, отказавшись довольствоваться ничьей.
"Нет, нет, нет, матч не была закончен, поэтому я все еще верил. На протяжении моего времени здесь мы показывали, что никогда не сдаемся. Мы всегда продолжаем идти вперед. Мы нашли способ одержать победу, и это самое важное".
"Дарвин так важен для нас в этом сезоне, и это замечательно, что он выздоровел к этому матчу. Это был большой гол, и мы вполне заслужили победу", — цитирует Ван Дейка Liverpool Echo.
03.03.2024 20:00
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