"Юнайтед" пока не принял решение насчет Амрабата

Вопреки слухам, "Манчестер Юнайтед" пока не принял решение насчет полузащитника Софьяна Амрабата.

Напомним, этот сезон Амрабат проводит в "Юнайтед" на правах аренды из "Фиорентины".



"Юнайтед" принадлежит опция выкупа Амрабата за 20 миллионов евро (17 млн. фунтов), но Софьян выступает настолько неудачно, что в предыдущие недели пресса неоднократно сообщала о решении "красных дьяволов" отказаться от игрока.



Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Юнайтед" пока не уведомлял Амрабата о каком-либо решении и по-прежнему открыт ко всем вариантам.



Романо добавляет, что 27-летний марокканец вызывает интерес со стороны "Ювентуса" и "Барселоны".