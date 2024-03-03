"Ливерпуль" обсудит новый контракт с Робертсоном

"Ливерпуль" запланировал переговоры со своим левым защитником Энди Робертсоном о новом контракте.

Робертсон выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Халла" за 8 миллионов фунтов в 2017 году. С тех пор Энди выиграл каждый большой трофей с "красными".



Действующий контракт Робертсона был подписан в 2021 году и рассчитан до лета 2026, однако расставание с Энди совершенно не входит в планы боссов "Ливерпуля".



По информации Football Insider, "Ливерпуль" пригласит 29-летнего шотландца к столу переговоров, как только обзаведется спортивным директором и новым главным тренером.



В "Ливерпуле" не переживают насчет интереса к Робертсону со стороны "Баварии", которая рассматривает Энди на замену для направляющегося в "Реал" Альфонсо Дэвиса.



К настоящему моменту Робертсон сыграл 282 матча за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, забив девять голов и отдав 64 результативные передачи.