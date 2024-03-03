Тен Хаг: "Не можем мириться с тем, что не являемся конкурентом "Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал неприемлемой ситуацию, при которой его клуб не является конкурентом "Манчестер Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

Новый совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф затеял масштабную перестройку, чтобы попытаться вернуть к успеху клуб, который последний раз выигрывал Премьер-Лигу еще в 2013 году.



В преддверии дерби Манчестера Тен Хаг выразил надежду, что его новому боссу удастся позаимствовать у "Сити" некоторые компоненты успеха и сделать "Юнайтед" претендентом на титул.



"Последние 10 лет сложились так, как сложились, и Гвардиола дал справедливую оценку этому. Но мы не можем мириться с этим. Мы должны вернуться на вершину, как и сказал сэр Джим. Мы должны показать свои амбиции. Мы хотим быть лучшими — думаю, это хорошие амбиции. Теперь нам нужны стратегии, чтобы достичь этого".



"Думаю, ты всегда можешь научиться у более успешных соперников, как достичь более высоких уровней. Но в то же время мы в "Юнайтед" должны делать это по-своему. Это другой клуб с другой обстановкой и другой ДНК. Ты должен позаимствовать некоторые вещи, которые могут быть успешными, и внедрить их в свою модель", — цитирует Тен Хага The Telegraph.