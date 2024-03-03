"Ньюкасл" оставит Хау на следующий сезон
Саудовские владельцы "Ньюкасла" собираются оставить Эдди Хау главным тренером своего клуба на следующий сезон.
Этот сезон складывается очень непросто для "Ньюкасла", который занял последнее место в своей группе Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге находится в середине таблицы.
Последние недели пресса спекулировала насчет увольнения Хау, а Юлиан Нагельсманн из сборной Германии и Рубен Аморим из "Спортинга" назывались возможными сменщиками Эдди.
Однако Football Insider утверждает, что владельцы "Ньюкасла" сохраняют веру в Хау и считают Эдди правильным человеком, чтобы вести "сорок" вперед.
Боссы "Ньюкасла" довольны развитием команды, несмотря на отсутствие реальных шансов вернуться в Лигу Чемпионов, и летом Хау получит серьезную поддержку на трансферном рынке.
03.03.2024 14:00
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Приятно смотреть на Ньюкасл в этом сезоне ЛЧ. Забивали во всех матчах. Отличный результат, когда ставил на экспресс, Ливерпуль и Касл никогда не подводили. Только Сити и Арсенал подвели.Про МЮ вообще молчу. С аутсайдером удары в створ 3 вот и МЮ сегодня. На Ливерпуль и Касл 8+ удары в створ ставишь и побеждаешь. Сити и Арс не стабильны.
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