"Ньюкасл" оставит Хау на следующий сезон

Саудовские владельцы "Ньюкасла" собираются оставить Эдди Хау главным тренером своего клуба на следующий сезон.

Этот сезон складывается очень непросто для "Ньюкасла", который занял последнее место в своей группе Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге находится в середине таблицы.



Последние недели пресса спекулировала насчет увольнения Хау, а Юлиан Нагельсманн из сборной Германии и Рубен Аморим из "Спортинга" назывались возможными сменщиками Эдди.



Однако Football Insider утверждает, что владельцы "Ньюкасла" сохраняют веру в Хау и считают Эдди правильным человеком, чтобы вести "сорок" вперед.



Боссы "Ньюкасла" довольны развитием команды, несмотря на отсутствие реальных шансов вернуться в Лигу Чемпионов, и летом Хау получит серьезную поддержку на трансферном рынке.