"Ньюкасл" оставит Хау на следующий сезон

Эдди Хау Саудовские владельцы "Ньюкасла" собираются оставить Эдди Хау главным тренером своего клуба на следующий сезон.

Этот сезон складывается очень непросто для "Ньюкасла", который занял последнее место в своей группе Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге находится в середине таблицы.

Последние недели пресса спекулировала насчет увольнения Хау, а Юлиан Нагельсманн из сборной Германии и Рубен Аморим из "Спортинга" назывались возможными сменщиками Эдди.

Однако Football Insider утверждает, что владельцы "Ньюкасла" сохраняют веру в Хау и считают Эдди правильным человеком, чтобы вести "сорок" вперед.

Боссы "Ньюкасла" довольны развитием команды, несмотря на отсутствие реальных шансов вернуться в Лигу Чемпионов, и летом Хау получит серьезную поддержку на трансферном рынке.


Метки Ньюкасл, тренеры, Хау

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 456

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mansoor 03.03.2024 14:20 # mansoor
    Приятно смотреть на Ньюкасл в этом сезоне ЛЧ. Забивали во всех матчах. Отличный результат, когда ставил на экспресс, Ливерпуль и Касл никогда не подводили. Только Сити и Арсенал подвели.Про МЮ вообще молчу. С аутсайдером удары в створ 3 вот и МЮ сегодня. На Ливерпуль и Касл 8+ удары в створ ставишь и побеждаешь. Сити и Арс не стабильны.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: