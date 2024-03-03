Скауты трех клубов Премьер-Лиги просматривали Дьекереша

Скауты "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" просматривали нападающего "Спортинга" Викора Дьекереша.

По информации Daily Mirror, скауты трех клубов Премьер-Лиги посетили победный для "Спортинга" матч против "Бенфики" в Кубке португальской лиги в минувший вторник (3:1).



Представители "Арсенала", "Челси" и "Юнайтед" своими глазами увидели 31-й гол Дьекереша за "Спортинг" после перехода из "Ковентри" за 20.5 млн. фунтов прошлым летом.



Контракт Дьекереша со "Спортингом" предусматривает отступные в 86 миллионов фунтов, поэтому у клуба из Лиссабона есть хорошая возможность выгодно перепродать 25-летнего шведа уже после одного сезона.



Помимо Дьекереша, "Арсенал" и "Челси" также просматривали защитника "Спортинга" Усмана Диоманде, а "Юнайтед" — Антониу Силву и Жоау Невеша из "Бенфики".