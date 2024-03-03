Скауты трех клубов Премьер-Лиги просматривали Дьекереша

Виктор Дьекереш Скауты "Арсенала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" просматривали нападающего "Спортинга" Викора Дьекереша.

По информации Daily Mirror, скауты трех клубов Премьер-Лиги посетили победный для "Спортинга" матч против "Бенфики" в Кубке португальской лиги в минувший вторник (3:1).

Представители "Арсенала", "Челси" и "Юнайтед" своими глазами увидели 31-й гол Дьекереша за "Спортинг" после перехода из "Ковентри" за 20.5 млн. фунтов прошлым летом.

Контракт Дьекереша со "Спортингом" предусматривает отступные в 86 миллионов фунтов, поэтому у клуба из Лиссабона есть хорошая возможность выгодно перепродать 25-летнего шведа уже после одного сезона.

Помимо Дьекереша, "Арсенал" и "Челси" также просматривали защитника "Спортинга" Усмана Диоманде, а "Юнайтед" — Антониу Силву и Жоау Невеша из "Бенфики".


Метки Арсенал, Дьекереш, Манчестер Юнайтед, Спортинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2024 12:00

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