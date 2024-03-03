Мусиала собрался в Премьер-Лигу

Вингер Джамал Мусиала отказался от нового контракта с "Баварией" и собирается перебраться в Премьер-Лигу грядущим летом.

По информации Daily Star, скауты "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" посетили матч "Баварии" против "Байера" в прошлом месяце, в очередной раз просматривая Мусиалу.



На тот момент у Мусиалы все еще было на руках предложение "Баварии" о новом контракте с зарплатой в 150,000 фунтов в неделю.



С тех пор Мусиала уведомил "Баварию", что не будет подписывать новый контракт. Джамал настроен на отъезд из Мюнхена грядущим летом и видит свое будущее в Премьер-Лиге.



21-летний Мусиала уже знаком с английским футболом, проведя девять лет в академиях "Саутгемптона" и "Челси". Джамал даже успел поиграть за юношеские и молодежную сборные Англии, прежде чем связал свою международную карьеру с Германией.



В данный момент у Мусиалы остается еще два года по действующему контракту с "Баварией". На новом месте Джамал ожидает получить зарплату в 200,000 фунтов в неделю, а его трансферная стоимость может превысить 80 миллионов фунтов.