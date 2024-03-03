Клаттенбург считает, что гол Нуньеса против "Форест" был засчитан ошибочно

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург считает, что победный для "Ливерпуля" гол Дарвина Нуньеса против "Ноттингем Форест" был засчитан ошибочно.

Единственный в субботнем матче Премьер-Лиги на "Сити Граунд" гол был забит на девятой компенсированной минуте, когда Нуньес головой поразил ворота "Форест".



Примерно за минуту до этого рефери Пол Тирни остановил игру, потому что защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате получил травму головы в столкновении с соперником.



Тирни позволил голкиперу "Ливерпуля" Кувину Келлехеру возобновить игру, но тот, вопреки правилам, не вернул мяч сопернику, а фактически начал голевую комбинацию своей команды.



Владелец "Форест" Евангелос Маринакис был чрезвычайно расстроен такой работой рефери, став преследовать Тирни после финального свистка, и Клаттенбург, недавно нанятый консультантом "лесников" по судейству, понимает своего босса.



"Я сам пошел в раздевалку рефери, но меня не пустили. Владелец весьма расстроен, потому что они сражались, а он вложил много денег в этот футбольный клуб и хочет видеть результаты. Он чувствует, что очередное решение оказалось против его футбольного клуба".



"Сегодня был очередной пример этого, несмотря на довольно ясные правила. Правила гласят, что в случае остановки игры рефери — а он имеет полное право ее остановить, если чувствует, что кто-то получил травму головы — мяч должен быть возвращен команде, которая им владела. В данной ситуации мяч явно был у "Ноттингем Форест".



"Можно понять, почему они так расстроены сегодня вечером. Такое впечатление, что все складывается против "Ноттингем Форест". Мы просто надеемся, что удача повернется к клубу лицом в будущем", — цитирует Клаттенбурга Evening Standard.