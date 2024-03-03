Почеттино: "Не чувствую любовь фанатов "Челси"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино признался, что не чувствует любви со стороны фанатов своего клуба.

Накануне "Челси" только благодаря голу Акселя Дисаси на 83-й минуте избежал поражения в домашнем противостоянии с "Брентфордом" — 2:2.



Во втором тайме матча на "Стэмфорд Бридж" болельщики "Челси" принялись открыто демонстрировать свое недовольство Почеттино, и Маурисио вынужден признать, что его отношения с фанатами оставляют желать лучшего.



"Ранее меня уже спрашивали, чувствую ли я любовь фанатов. Нет. Но я не переживаю — нам нужно принять эти отношения. Ты располагаешь к себе, выигрывая матчи".



"Я продолжу трудиться и стараться изменить это отношение. Нам нужно принять реальность. Мы очень упорно трудимся, стараясь выигрывать матчи, а команда сражается".



"Если это не работает, и фанаты расстроены, мне нужно уважать их мнение. Думаю, у нас хорошие отношения. Если они сделали то, что сделали сегодня, то это говорит, что фанаты эмоциональны".



"Я сражаюсь изо всех сил, чтобы выставлять команду, которая будет играть наилучшим образом, будет забивать голы и побеждать. Сегодня мой 52-й День рождения. Я знаю, что это бизнес, но я собираюсь сражаться", — цитирует Почеттино The Independent.