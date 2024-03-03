Представители "Ливерпуля" просматривали Аморима
Представители "Ливерпуля" посетили Лиссабон, просматривая главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима.
Фаворитом "Ливерпуля" на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего тренерский мостик в конце сезона, остается Хаби Алонсо из "Байера", однако "красные" держат в уме ряд запасных вариантов.
Одним из таких вариантов как раз и является Аморим, и в данный момент "Ливерпуль" усиленно трудится над составлением досье на 39-летнего португальца.
По информации Daily Mirror, представители "Ливерпуля" специально приехали в Лиссабон в минувший четверг, чтобы засвидетельствовать победу "Спортинга" над "Бенфикой" со счетом 2:1 в Кубке португальской лиги.
Контракт Аморима, который прошлым летом проходил собеседование в "Челси", предусматривает отступные в 8.5 млн. фунтов.
03.03.2024 08:00
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Да лучше уже Джеррарда вытянуть, чем мешка в коте, если Алонсо не получится.
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шляпа
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