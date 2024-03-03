Представители "Ливерпуля" просматривали Аморима

Представители "Ливерпуля" посетили Лиссабон, просматривая главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима.

Фаворитом "Ливерпуля" на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего тренерский мостик в конце сезона, остается Хаби Алонсо из "Байера", однако "красные" держат в уме ряд запасных вариантов.



Одним из таких вариантов как раз и является Аморим, и в данный момент "Ливерпуль" усиленно трудится над составлением досье на 39-летнего португальца.



По информации Daily Mirror, представители "Ливерпуля" специально приехали в Лиссабон в минувший четверг, чтобы засвидетельствовать победу "Спортинга" над "Бенфикой" со счетом 2:1 в Кубке португальской лиги.



Контракт Аморима, который прошлым летом проходил собеседование в "Челси", предусматривает отступные в 8.5 млн. фунтов.