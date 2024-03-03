Клопп считает, что фанаты "Форест" напрасно задирали Нуньеса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предположил, что фанаты "Ноттингем Форест" напрасно задирали его нападающего Дарвина Нуньеса.

Когда Нуньес выходил на замену во втором тайме субботнего матча на "Сити Граунд", болельщики "Форест" принялись скандировать "дерьмовый Энди Кэрролл" ("shit Andy Carroll").



По мнению Клоппа, Нуньес ответил на это наилучшим образом, ведь именно Дарвин забил единственный в матче гол (0:1), отличившись на девятой компенсированной минуте.



"Обеспечивающий три очка гол — это всегда очень важно, особенно для него. Он очень это заслужил".



"Люди и раньше распевали эту песню, и это (забить гол) лучший способ их сразу же успокоить. Когда они делают это, Дарвин отвечает так, как он сделал сегодня".



"У него были отличные моменты и до гола. Если я прав, один момент был, когда голкипер совершил сенсационный сейв после розыгрыша стандарта. Так что он сразу же вошел в игру в очень сложном для нас матче".



"Понял ли Дарвин эту кричалку? Я ее понял. Я не знаю, понял ли он. Думаю, понял. Поэтому, как я и сказал, забить гол — это лучший ответ".



"На их месте я бы не стал распевать такого рода песню. Я бы не стал задирать Дарвина", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.