27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 3 марта, двумя поединками продолжится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — БОРНМУТ 16:00



"Бернли" набрал только два очка в 2024 году — меньше всех в Премьер-Лиге за этот период. "Борнмут" не выиграл ни одного из семи последних матчей чемпионата, хотя из предыдущего 21 очка набрал 19. "Вишенки" проиграли оба своих последних выезда к "бордовым" в Премьер-Лиге с общим счетом 7:0.



Полузащитник "Бернли" Джош Браунхилл отбывает дисквалификацию из-за своего удаления против "Кристал Пэлас". Йордан Байер идет на поправку после травмы задней поверхности бедра.



"Борнмут" отложит на последний момент решение по своему нападающему Доминику Соланке, у которого возникли проблемы с коленом. Энес Унал залечил плечо, но Ллойд Келли остаются в лазарете.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" не проиграл ни одного из 35 последних домашних матчей с учетом всех соревнований (30 побед, 5 ничьих). "Манчестер Юнайтед" одержал шесть побед в семи последних поединках во всех турнирах — единственным исключением стало домашнее поражение 1:2 от "Фулхэма" в прошлый уикенд. "Горожане" выиграли пять из шести последних встреч с "красными дьяволами" во всех соревнованиях.



Полузащитник "Сити" Джек Грилиш отсутствует с травмой паха. Йошко Гвардиол не успевает залечить лодыжку к воскресенью.



В "Юнайтед" ожидают, что Рафаэль Варан и Бруну Фернандеш будут в порядке, несмотря на полученные в последнем матче болячки. Расмус Хейлунд продолжает лечиться.