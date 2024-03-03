27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Харри Магуайр и Эрлинг Холанд В воскресенье, 3 марта, двумя поединками продолжится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — БОРНМУТ 16:00

"Бернли" набрал только два очка в 2024 году — меньше всех в Премьер-Лиге за этот период. "Борнмут" не выиграл ни одного из семи последних матчей чемпионата, хотя из предыдущего 21 очка набрал 19. "Вишенки" проиграли оба своих последних выезда к "бордовым" в Премьер-Лиге с общим счетом 7:0.

Полузащитник "Бернли" Джош Браунхилл отбывает дисквалификацию из-за своего удаления против "Кристал Пэлас". Йордан Байер идет на поправку после травмы задней поверхности бедра.

"Борнмут" отложит на последний момент решение по своему нападающему Доминику Соланке, у которого возникли проблемы с коленом. Энес Унал залечил плечо, но Ллойд Келли остаются в лазарете.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз

"Манчестер Сити" не проиграл ни одного из 35 последних домашних матчей с учетом всех соревнований (30 побед, 5 ничьих). "Манчестер Юнайтед" одержал шесть побед в семи последних поединках во всех турнирах — единственным исключением стало домашнее поражение 1:2 от "Фулхэма" в прошлый уикенд. "Горожане" выиграли пять из шести последних встреч с "красными дьяволами" во всех соревнованиях.

Полузащитник "Сити" Джек Грилиш отсутствует с травмой паха. Йошко Гвардиол не успевает залечить лодыжку к воскресенью.

В "Юнайтед" ожидают, что Рафаэль Варан и Бруну Фернандеш будут в порядке, несмотря на полученные в последнем матче болячки. Расмус Хейлунд продолжает лечиться.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2024 06:00

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  1. melwood-lfc 03.03.2024 07:10 # melwood-lfc
    почти все переданные акки
    мда

    надо с мобилки еще чекнуть, там поинтереснее были аккаунты

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  2. melwood-lfc 03.03.2024 07:09 # melwood-lfc
    хотя проще ссылку скинуть
    с морбиуса кекнул конечно...по итогу даже не смотрел его)

    http://fapl.ru/posts/75982/?c=1#c7070991

    (ответить)

  3. melwood-lfc 03.03.2024 07:07 # melwood-lfc
    так
    сейчас отпишусь с фейков

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  4. largo-winch 03.03.2024 06:05 # largo-winch
    Дерби лысых и Хуйландов

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