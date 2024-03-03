Постекоглу: "Гол сделает Вернера увереннее"

Тимо Вернер Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу надеется, что дебютный гол за клуб придаст нападающему Тимо Вернеру уверенности.

В субботу Вернер впервые отличился за "Тоттенхэм" после своего перехода из "РБ Лейпциг" в январе на правах аренды.

Именно с гола экс-игрока "Челси" на 77-й минуте начался "камбэк" "шпор" в домашнем матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", и после победы 3:1 Постекоглу выступил с похвалой в адрес Тимо.

"Тимо упустил момент в первом тайме, но он постоянно создавал угрозу для них и оказался в правильном месте, чтобы забить гол".

"Я понимаю, что в случае с атакующими игроками голы позволяют им чувствовать себя лучше и делают их увереннее".

"Полагаю, это слегка облегчит давление на него, но я думаю, в целом он был очень агрессивен в своих забегах".

"Он продолжал напрягать крайнего защитника, и я думаю, за исключением упущенного момента, в целом он сыграл очень хорошо".

"Гол всегда помогает, это было приятно, и это случилось в важное время матча. Замечательно, что он забил", — цитирует Постекоглу The Independent.


Метки Вернер, Кристал Пэлас, Постекоглу, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2024 00:05

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