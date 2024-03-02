Клопп — о победе над "Форест": "Самый сложный матч"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал победу 0:1 над "Ноттингем Форест "самым сложным матчем" для своей команды в этом сезоне.

Вырвать победу на "Сити Граунд" в субботу "Ливерпулю" удалось только на девятой компенсированной минуте, когда Дарвин Нуньес результативно сыграл головой после подачи Алексиса Макаллистера.



"Ливерпуль" набрал эти три очка, несмотря на обилие травм и несмотря на сложнейший график, что очень радует Почеттино.



"Мы сыграли свой самый сложный матч, учитывая обстоятельства. Четыре матча за 11 дней — это очень непросто с нашей ситуацией по составу".



"Это была очень особенная победа. Вы могли видеть, что игра не давалась нам легко сегодня ни в каком отношении. Это было так тяжело. Я не могу поверить, как мы выиграли все четыре".



"Невероятная подача на самой последней секунде. Удивительное ощущение. Я по-настоящему счастлив. Я не могу просить больше, чем то, делают парни".



"В следующее воскресенье все равно будет матч огромной важности. Но до того мы сыграем сложный матч в Праге. Нам нужно продолжать и восстановить силы", — цитирует Клоппа Daily Mirror.