Клопп — о победе над "Форест": "Самый сложный матч"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал победу 0:1 над "Ноттингем Форест "самым сложным матчем" для своей команды в этом сезоне.

Вырвать победу на "Сити Граунд" в субботу "Ливерпулю" удалось только на девятой компенсированной минуте, когда Дарвин Нуньес результативно сыграл головой после подачи Алексиса Макаллистера.

"Ливерпуль" набрал эти три очка, несмотря на обилие травм и несмотря на сложнейший график, что очень радует Почеттино.

"Мы сыграли свой самый сложный матч, учитывая обстоятельства. Четыре матча за 11 дней — это очень непросто с нашей ситуацией по составу".

"Это была очень особенная победа. Вы могли видеть, что игра не давалась нам легко сегодня ни в каком отношении. Это было так тяжело. Я не могу поверить, как мы выиграли все четыре".

"Невероятная подача на самой последней секунде. Удивительное ощущение. Я по-настоящему счастлив. Я не могу просить больше, чем то, делают парни".

"В следующее воскресенье все равно будет матч огромной важности. Но до того мы сыграем сложный матч в Праге. Нам нужно продолжать и восстановить силы", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, Ноттингем Форест, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2024 23:00

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  1. bo7792xodir 02.03.2024 23:03 # bo7792xodir
    Pocecetinoo ?? &#129393;&#129315;

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  2. electric 02.03.2024 23:02 # electric
    Ливерпуль" набрал эти три очка, несмотря на обилие травм и несмотря на сложнейший график, что очень радует Почеттино.
    При чём тут покетина?

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  3. kel-thuzad 02.03.2024 23:01 # kel-thuzad
    А Почетинно то чему рад...

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  4. electric 02.03.2024 23:00 # electric
    Это правда

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