Почеттино "не слышал" оскорблений от фанатов "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что не заметил оскорблений со стороны болельщиков своего клуба во время матча против "Брентфорда".
По ходу второго тайма субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" болельщики домашней команды принялись выкрикивать "f**k off" в адрес Почеттино.
В итоге "Челси" ушел от поражения (2:2), но Почеттино сделал вид, что не заметил оскорблений. Вместе с тем Маурисио понимает чувства болельщиков, чья команда одержала лишь одну победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги и проиграла финал Кубка Лиги в прошлый уикенд.
"Если честно, я не слышал этого. Мне нужно заставить себя поверить в то, что вы говорите мне".
"Это нормально. Мы уступали в счете 2:1, а они просто выражали свое разочарование, и мы были ответственны за это", — цитирует Почеттино Daily Express.
02.03.2024 22:00
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