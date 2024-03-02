"Вулверхэмптон" избежит нарушения правил ФФП

"Вулверхэмптон" не нарушит правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, несмотря на убыток свыше 67 миллионов фунтов за прошлый сезон.

В период с 1 июня 2022 по 31 мая 2023 "Вулверхэмптон" зафиксировал убыток в размере 67.2 млн. фунтов — против убытка в 46.1 млн. фунтов в предыдущие 12 месяцев.



При этом правила ФФП Премьер-Лиги устанавливают лимит убытка в 105 млн. фунтов за трехлетний период — или 35 млн. фунтов за сезон.



Именно финансовые ограничения и, как следствие, невозможность совершать приобретения привели к уходу Хулена Лопетеги с поста главного тренера "волков" перед началом этого сезона.



Однако BBC утверждает, что "Вулверхэмптону" не грозят санкции вроде штрафа или снятия очков. Это стало возможно благодаря повышенным призовым и прибыли от торговли игроками в прошлом сезоне.