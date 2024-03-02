"Тоттенхэм" совершил "камбэк" против "Пэлас"

Тимо Вернер Забив три гола в течение 11 минут, "Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Кристал Пэлас" — 3:1.

Потеряв с травмой Ришарлисона, наставник "шпор" Анге Постекоглу снарядил в нападение Тимо Вернера. Также вернулись в старт Дестини Удоджи и Родриго Бентанкур.

У "орлов" с первых минут появился выздоровевший Эберечи Эзе, заменив Одсонна Эдуара.

Матч мог начаться с быстрого гола в исполнении Вернера, однако голкипер "Пэлас" Сэм Джонстон блестяще прервал выход Тимо один на один.

Этот момент так и остался самым ярким в первом тайме. "Тоттенхэм" много владел мячом, но темп игры "шпор" был недостаточным. "Орлы" дисциплинированно оборонялись.

Ожидание гола было прервано на 59-й минуте. Эзе прекрасно исполнил штрафной удар с 22 метров, отправив мяч в притирку с дальней штангой — 0:1.

Оказавшись в затруднительной ситуации, хозяева взяли себя в руки и ближе к концу матча начали оказывать серьезное давление.

На 77-й минуте Вернер на дальней штанге замкнул прострел Бреннана Джонсона — 1:1. А спустя всего три минуты Джонсон навесил на голову Кристиана Ромеро — 2:1.

Точку же в матче поставил Сон Хен Мин, убежав в прорыв и пробил с границы штрафной — 3:1.

"Тоттенхэм" совершенно не впечатлил в первый час матча, однако гол Эзе помог "шпорам" вернуться в чувство и избежать второго поражения подряд в Премьер-Лиге.

"Тоттенхэм" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2024 20:15

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Последние комментарии:




  1. deneight 02.03.2024 20:28 # deneight
    Не Джонсон навесил, а Мэддисон на Ромеро

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  2. zhabala-24sm 02.03.2024 20:22 # zhabala-24sm
    totanhem samy kachestveny futball ymeet v velykobrytanya

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  3. van-dijk 02.03.2024 20:18 # van-dijk
    Камбэкхэм

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