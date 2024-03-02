"Тоттенхэм" совершил "камбэк" против "Пэлас"

Забив три гола в течение 11 минут, "Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Кристал Пэлас" — 3:1.

Потеряв с травмой Ришарлисона, наставник "шпор" Анге Постекоглу снарядил в нападение Тимо Вернера. Также вернулись в старт Дестини Удоджи и Родриго Бентанкур.



У "орлов" с первых минут появился выздоровевший Эберечи Эзе, заменив Одсонна Эдуара.



Матч мог начаться с быстрого гола в исполнении Вернера, однако голкипер "Пэлас" Сэм Джонстон блестяще прервал выход Тимо один на один.



Этот момент так и остался самым ярким в первом тайме. "Тоттенхэм" много владел мячом, но темп игры "шпор" был недостаточным. "Орлы" дисциплинированно оборонялись.



Ожидание гола было прервано на 59-й минуте. Эзе прекрасно исполнил штрафной удар с 22 метров, отправив мяч в притирку с дальней штангой — 0:1.



Оказавшись в затруднительной ситуации, хозяева взяли себя в руки и ближе к концу матча начали оказывать серьезное давление.



На 77-й минуте Вернер на дальней штанге замкнул прострел Бреннана Джонсона — 1:1. А спустя всего три минуты Джонсон навесил на голову Кристиана Ромеро — 2:1.



Точку же в матче поставил Сон Хен Мин, убежав в прорыв и пробил с границы штрафной — 3:1.



"Тоттенхэм" совершенно не впечатлил в первый час матча, однако гол Эзе помог "шпорам" вернуться в чувство и избежать второго поражения подряд в Премьер-Лиге.



"Тоттенхэм" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче