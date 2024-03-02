Нуньес вырвал для "Ливерпуля" победу над "Форест"

Дарвин Нуньес Гол Дарвина Нуньеса на девятой компенсированной минуте позволил "Ливерпулю" вырвать победу 0:1 в гостях у "Ноттингем Форест".

Против своего бывшего клуба в нападении "лесников" вышел Дивок Ориги, заменив Тайво Авоньи. Также свой шанс получили Матц Сельс, Эндрю Омобамиделе, Николас Домингес и Каллум Хадсон-Одои.

По сравнению с победой 3:0 над "Саутгемптоном" в Кубке Англии в стартовый состав "красных" вернулись Ибраима Конате, Энди Робертсон, Алексис Макаллистер и Луис Диас.

В начале матча команды обменялись дальними ударами, но ни Ориги, ни Луису Диасу с рикошетом не удалось попасть в створ.

На 23-й минуте "Форест" был обязан открывать счет, но Энтони Эланга не сумел реализовал выход один на один против Кувина Келлехера.

Затем "Ливерпуль" стал забирать инициативу, нагнетая давление. "Красные" непрерывно атаковали, однако в створ до перерыва так ни разу и не попали при восьми ударах.

Во втором тайме обе команды продолжили соревноваться в промахах. Хозяева старались изо всех сил соответствовать сопернику, тогда как гости явно были не на высоте.

Все шло к безголевой ничьей, однако на девятой компенсированной минуте вышедший на замену Нуньес вырвал победу для "Ливерпуля", головой скинув в ворота после навеса Алексиса Макаллистера — 0:1.

"Ноттингем Форест" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2024 20:05

Количество просмотров Просмотров: 3220

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 02.03.2024 21:26 # hammersmith
    ЛивеРФПутин - КОЛЕСНИЦА БУРЬ, КОТОРАЯ СМИНАЕТ ВСЁ НА СВОЕМ ПУТИ.

    (ответить)

  2. tihinya-moiyobir 02.03.2024 21:25 # tihinya-moiyobir
    ЛИВЕРПУЛЬ И РОССИЯ БРАТЬЯ НА ВЕКА!

    (ответить)

  3. narcot 02.03.2024 21:23 # narcot
    плакса, твои оправдания?))



    В Красном море после атаки хуситов затонул сухогруз Rubymar.

    (ответить)

  4. hammersmith 02.03.2024 21:22 # hammersmith
    Эвертон 1:3 Вест Хэм

    Источник: http://fapl.ru/

    ПРЕДСЕДАТЕЛИ ебут лигу.

    (ответить)

  5. marsimonyan-lfc 02.03.2024 21:22 # marsimonyan-lfc
    РОССИЯ
    ПУТИН
    ЛИВЕРПУЛЬ


    ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ

    (ответить)

  6. dexter 02.03.2024 21:22 # dexter
    Когда физрука Поча уволят? Надо встряхнуть чорли перед Арсеналом.

    (ответить)

  7. fiezzo 02.03.2024 21:21 # fiezzo
    Россия
    Путин
    Ливерпуль

    Сила, власть и величие!

    (ответить)

  8. ian 02.03.2024 21:15 # ian
    che pa ch&#235;rli?

    (ответить)

  9. zhabala-24sm 02.03.2024 21:14 # zhabala-24sm
    mother of ser gay tyhynya sucks my dick

    (ответить)

  10. skydreams 02.03.2024 21:03 # skydreams
    блять как бомбило весь матч от действий огромных негров при обычных закидушках в штрафную, это пиздааааааа. каждый навес опасно, сука каждый ростом за 1.85 и никто верх снять не может, когда в штрафной этих негров 3-4, а игроков Брентфорда 1-2. помню с лутоном вроде когда 0-3 вели тоже такая же ху.йня, обычные навесы негры не могут снять. хорошо хоть дисася исправился, а так тупо ноль этому гондону можно за матч поставить. соперникам просто вешать надо и выигрывать матчи, чо они там изобретают

    (ответить)

  11. superperez101 02.03.2024 20:57 # superperez101
    горят гунерасты и дельфины голубые.
    Полыхают прям.
    Челси вот только не дожал.

    (ответить)

  12. deman82 02.03.2024 20:53 # deman82
    какой подлец ууууууууу

    (ответить)

  13. zhabala-24sm 02.03.2024 20:24 # zhabala-24sm
    mamaaaaaaaa kornishon valyaetsaaaaaaa

    (ответить)

  14. redwhitegun 02.03.2024 20:21 # redwhitegun
    Тем интереснее будет следующий тур)

    (ответить)

  15. ziyod 02.03.2024 20:21 # ziyod
    Горят болелы Арсена и Ситы

    (ответить)

  16. dexter 02.03.2024 20:21 # dexter
    Отлично. Со Спартой уже Салах играть будет. Надеюсь, наберет форму к МС.

    (ответить)

  17. xxa 02.03.2024 20:21 # xxa
    Вот дух великого клуба! Не то что разные клубишки голубые! YNWA!

    (ответить)

  18. vals1702 02.03.2024 20:20 # vals1702
    теперь чпокнуть ситюков и чемпики !

    (ответить)

  19. sausage 02.03.2024 20:19 # sausage
    Хадсон-Одои( Вот карьера... Исполняет тупого бегунка в клубе из подвала АПЛ, а ведь вроде совсем недавно Бавария его за 70 лямов вырывала.

    (ответить)

  20. drogba11cool 02.03.2024 20:17 # drogba11cool
    калбаса как обычно отскакивает, с такой игрой они чемпиками не станут, потому что сити их переедет как обычно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: