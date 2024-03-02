Нуньес вырвал для "Ливерпуля" победу над "Форест"

Гол Дарвина Нуньеса на девятой компенсированной минуте позволил "Ливерпулю" вырвать победу 0:1 в гостях у "Ноттингем Форест".

Против своего бывшего клуба в нападении "лесников" вышел Дивок Ориги, заменив Тайво Авоньи. Также свой шанс получили Матц Сельс, Эндрю Омобамиделе, Николас Домингес и Каллум Хадсон-Одои.



По сравнению с победой 3:0 над "Саутгемптоном" в Кубке Англии в стартовый состав "красных" вернулись Ибраима Конате, Энди Робертсон, Алексис Макаллистер и Луис Диас.



В начале матча команды обменялись дальними ударами, но ни Ориги, ни Луису Диасу с рикошетом не удалось попасть в створ.



На 23-й минуте "Форест" был обязан открывать счет, но Энтони Эланга не сумел реализовал выход один на один против Кувина Келлехера.



Затем "Ливерпуль" стал забирать инициативу, нагнетая давление. "Красные" непрерывно атаковали, однако в створ до перерыва так ни разу и не попали при восьми ударах.



Во втором тайме обе команды продолжили соревноваться в промахах. Хозяева старались изо всех сил соответствовать сопернику, тогда как гости явно были не на высоте.



Все шло к безголевой ничьей, однако на девятой компенсированной минуте вышедший на замену Нуньес вырвал победу для "Ливерпуля", головой скинув в ворота после навеса Алексиса Макаллистера — 0:1.



"Ноттингем Форест" — "Ливерпуль". Отчет о матче