Нуньес вырвал для "Ливерпуля" победу над "Форест"
Гол Дарвина Нуньеса на девятой компенсированной минуте позволил "Ливерпулю" вырвать победу 0:1 в гостях у "Ноттингем Форест".
Против своего бывшего клуба в нападении "лесников" вышел Дивок Ориги, заменив Тайво Авоньи. Также свой шанс получили Матц Сельс, Эндрю Омобамиделе, Николас Домингес и Каллум Хадсон-Одои.
По сравнению с победой 3:0 над "Саутгемптоном" в Кубке Англии в стартовый состав "красных" вернулись Ибраима Конате, Энди Робертсон, Алексис Макаллистер и Луис Диас.
В начале матча команды обменялись дальними ударами, но ни Ориги, ни Луису Диасу с рикошетом не удалось попасть в створ.
На 23-й минуте "Форест" был обязан открывать счет, но Энтони Эланга не сумел реализовал выход один на один против Кувина Келлехера.
Затем "Ливерпуль" стал забирать инициативу, нагнетая давление. "Красные" непрерывно атаковали, однако в створ до перерыва так ни разу и не попали при восьми ударах.
Во втором тайме обе команды продолжили соревноваться в промахах. Хозяева старались изо всех сил соответствовать сопернику, тогда как гости явно были не на высоте.
Все шло к безголевой ничьей, однако на девятой компенсированной минуте вышедший на замену Нуньес вырвал победу для "Ливерпуля", головой скинув в ворота после навеса Алексиса Макаллистера — 0:1.
"Ноттингем Форест" — "Ливерпуль". Отчет о матче
02.03.2024 20:05
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ЛивеРФПутин - КОЛЕСНИЦА БУРЬ, КОТОРАЯ СМИНАЕТ ВСЁ НА СВОЕМ ПУТИ.
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ЛИВЕРПУЛЬ И РОССИЯ БРАТЬЯ НА ВЕКА!
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плакса, твои оправдания?))
В Красном море после атаки хуситов затонул сухогруз Rubymar.
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Эвертон 1:3 Вест Хэм
Источник: http://fapl.ru/
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ебут лигу.
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РОССИЯ
ПУТИН
ЛИВЕРПУЛЬ
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ
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Когда физрука Поча уволят? Надо встряхнуть чорли перед Арсеналом.
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Россия
Путин
Ливерпуль
Сила, власть и величие!
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che pa chërli?
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mother of ser gay tyhynya sucks my dick
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блять как бомбило весь матч от действий огромных негров при обычных закидушках в штрафную, это пиздааааааа. каждый навес опасно, сука каждый ростом за 1.85 и никто верх снять не может, когда в штрафной этих негров 3-4, а игроков Брентфорда 1-2. помню с лутоном вроде когда 0-3 вели тоже такая же ху.йня, обычные навесы негры не могут снять. хорошо хоть дисася исправился, а так тупо ноль этому гондону можно за матч поставить. соперникам просто вешать надо и выигрывать матчи, чо они там изобретают
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горят гунерасты и дельфины голубые.
Полыхают прям.
Челси вот только не дожал.
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какой подлец ууууууууу
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mamaaaaaaaa kornishon valyaetsaaaaaaa
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Тем интереснее будет следующий тур)
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Горят болелы Арсена и Ситы
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Отлично. Со Спартой уже Салах играть будет. Надеюсь, наберет форму к МС.
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Вот дух великого клуба! Не то что разные клубишки голубые! YNWA!
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теперь чпокнуть ситюков и чемпики !
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Хадсон-Одои( Вот карьера... Исполняет тупого бегунка в клубе из подвала АПЛ, а ведь вроде совсем недавно Бавария его за 70 лямов вырывала.
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калбаса как обычно отскакивает, с такой игрой они чемпиками не станут, потому что сити их переедет как обычно
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