"Челси" ушел от поражения против "Брентфорда"

"Челси" избежал поражения в выездном противостоянии с "Брентфордом" благодаря позднему голу Акселя Дисаси — 2:2.

Новыми лицами в стартовом составе "пчел" оказались Натан Коллинс, Витали Янельт, Мадс Роэрслев и Йоан Висса.



По сравнению с победой 3:2 над "Лидсом" в Кубке Англии стартовый состав "синих" вернулись Джордже Петрович, Леви Колуилл, Бен Чилуэлл, Конор Галлахер и Коул Палмер.



В начале матча "Челси" безраздельно владел мячом, но остроты атакам гостей не хватало. "Брентфорд" впереди тоже ничего выразительного не показывал, если не учитывать ряд неточных моментов.



Первый реальный голевой момент имел Николас Джексон, который уже проскочил мимо голкипера и направил мяч в пустые ворота, но сделал это слишком слабо, и защитник успел спасти хозяев.



Зато на 35-й минуте Джексон исправился. Николас выиграл борьбу на втором этаже на подступах к вратарской и головой замкнул подачу Мало Гюсто с правого фланга — 0:1.



Второй тайм начался с ответного гола "пчел". Мойсес Кайседо неудачно поборолся в своей штрафной за мяч, который отскочил во вратарскую, а туда коршуном ворвался Мадс Роэрслев — 1:1.



А на 52-й минуте хозяева едва не вышли вперед. Янельт пробил низом с границы штрафной площади — штанга!



Вскоре "Челси" ответил своим моментом, но Палмер не попал по воротам после отличного прострела Гюсто.



И все-таки "Брентфорд" повел в счете. На 69-й минуте Йоану Висса удался роскошный удар в падении через себя из центра штрафной — 2:1.



На 77-й минуте "пчелы" едва не огорчили Петровича в третий раз, но удар головой Серхио Регилона на себя приняла штанга.



Атакующая игра у "Челси" не ладилась, однако "синие" не опускали руки и на 83-й минуте были вознаграждены за свои старания. Палмер навесил с левого фланга к дальней штанге, где головой результативно сыграл Аксель Дисаси — 2:2.



"Брентфорд" был очень хорош во втором тайме и имел все шансы вернуться домой с тремя очками. Если учитывать игру, то ничья — не такой плохой результат для "Челси".



"Брентфорд" — "Челси". Отчет о матче