"Челси" ушел от поражения против "Брентфорда"

Йоан Висса "Челси" избежал поражения в выездном противостоянии с "Брентфордом" благодаря позднему голу Акселя Дисаси — 2:2.

Новыми лицами в стартовом составе "пчел" оказались Натан Коллинс, Витали Янельт, Мадс Роэрслев и Йоан Висса.

По сравнению с победой 3:2 над "Лидсом" в Кубке Англии стартовый состав "синих" вернулись Джордже Петрович, Леви Колуилл, Бен Чилуэлл, Конор Галлахер и Коул Палмер.

В начале матча "Челси" безраздельно владел мячом, но остроты атакам гостей не хватало. "Брентфорд" впереди тоже ничего выразительного не показывал, если не учитывать ряд неточных моментов.

Первый реальный голевой момент имел Николас Джексон, который уже проскочил мимо голкипера и направил мяч в пустые ворота, но сделал это слишком слабо, и защитник успел спасти хозяев.

Зато на 35-й минуте Джексон исправился. Николас выиграл борьбу на втором этаже на подступах к вратарской и головой замкнул подачу Мало Гюсто с правого фланга — 0:1.

Второй тайм начался с ответного гола "пчел". Мойсес Кайседо неудачно поборолся в своей штрафной за мяч, который отскочил во вратарскую, а туда коршуном ворвался Мадс Роэрслев — 1:1.

А на 52-й минуте хозяева едва не вышли вперед. Янельт пробил низом с границы штрафной площади — штанга!

Вскоре "Челси" ответил своим моментом, но Палмер не попал по воротам после отличного прострела Гюсто.

И все-таки "Брентфорд" повел в счете. На 69-й минуте Йоану Висса удался роскошный удар в падении через себя из центра штрафной — 2:1.

На 77-й минуте "пчелы" едва не огорчили Петровича в третий раз, но удар головой Серхио Регилона на себя приняла штанга.

Атакующая игра у "Челси" не ладилась, однако "синие" не опускали руки и на 83-й минуте были вознаграждены за свои старания. Палмер навесил с левого фланга к дальней штанге, где головой результативно сыграл Аксель Дисаси — 2:2.

"Брентфорд" был очень хорош во втором тайме и имел все шансы вернуться домой с тремя очками. Если учитывать игру, то ничья — не такой плохой результат для "Челси".

"Брентфорд" — "Челси". Отчет о матче


Метки Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2024 19:55

Количество просмотров Просмотров: 1385

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 02.03.2024 20:36 # chelsea88
    Это просто пздц.

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  2. chelsia-hueta 02.03.2024 20:27 # chelsia-hueta
    Но жопы разорваны

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  3. gunars 02.03.2024 20:08 # gunars
    гпенсы вдимо не хотят, из под шконки вылезать)
    11 место их любимое)

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  4. felix-the-cat 02.03.2024 20:06 # felix-the-cat
    Ггэшечки порвались)) наши жопанюхииии

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  5. tihinya-moiyobir 02.03.2024 20:05 # tihinya-moiyobir
    Игроки членси подарили Хачетино очко на его днюху. Всё что нужно знать об этой лгбт мусорке. Позор Лондона!

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  6. bembo 02.03.2024 20:05 # bembo
    11 Челси 26 36

    Источник: http://fapl.ru/


    осталось 4 очка набрать!!!!

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  7. takernotagiver 02.03.2024 20:04 # takernotagiver
    Ну надеюсь болелы красных притихнут после того, как при добавленных 8 минутах, их Нуньес забил на 9-й минуте)

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  8. tot35 02.03.2024 20:03 # tot35
    Членси отскокси)))

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  9. electric 02.03.2024 20:03 # electric
    ИМПЕРАТОРЫ!!!

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  10. lexa-arsenal 02.03.2024 20:03 # lexa-arsenal
    Лузерке ещё с мс играть они тут раскукарекались, воистину пидоры только когда команда выигрывает вылазят

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  11. takernotagiver 02.03.2024 20:02 # takernotagiver
    Вот это реализация. 22 удара и 2 в створ)

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  12. felix-the-cat 02.03.2024 20:00 # felix-the-cat
    Похуй на этих лохов уже)))

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  13. tihinya-moiyobir 02.03.2024 20:00 # tihinya-moiyobir
    Ану быстро убрал эту рыганину и поставил Императорпуль на главную, рыгайло!

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  14. ygyrbendar 02.03.2024 20:00 # ygyrbendar
    Императорси.......

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  15. bembo 02.03.2024 20:00 # bembo
    СИЛЬНО СИЛЬНО
    ДАЛБАЕБСИ УЖЕ НЕ ОСТАНОВИТЬ

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  16. superglor 02.03.2024 20:00 # superglor
    Не реализовали возможность закрепиться на 10 месте.

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  17. kukuruzko 02.03.2024 19:59 # kukuruzko
    В очке от десяточки

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