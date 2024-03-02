"Юнайтед" интересуется Мигелем Гутьерресом

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к левому защитнику "Жироны" Мигелю Гутьерресу.

Из-за различных проблем со здоровьем основной левый защитник "Юнайтед" в лице Люка Шоу сыграл лишь 12 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги. Его дублер Тирелл Маласиа и вовсе еще не выходил на футбольное поле.



Прямо сейчас главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг пытается латать дыру слева в обороне с помощью правого защитника Диогу Далота, однако летом "красные дьяволы" попытаются укрепить проблемную позицию.



По информации Mundo Deportivo, на радаре у "Юнайтед" находится Гутьеррес, которого хотел купить еще бывший главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо во время своей работы в клубе.



Проблема для "Юнайтед" в том, что Гутьеррес интересен ряду других европейских клубов, включая "Реал", которому принадлежит опция обратного выкупа 22-летнего испанца за 7 миллионов фунтов.