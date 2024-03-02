Гвардиола доволен временем на подготовку к дерби Манчестера

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что получить четыре дня на подготовку к дерби против "Манчестер Юнайтед" на данной стадии сезона — это мечта.

В минувший вторник "Сити" разгромил "Лутон" со счетом 2:6, достигнув 1/4 финала Кубка Англии.



Свой следующий матч "горожане" проводят в воскресенье, и это будет дерби Манчестера в рамках Премьер-Лиги. И Гвардиола находит процесс подготовки к противостоянию с "Юнайтед" почти идеальным.



"Время со вторника до воскресенья — это достаточно, это мечта. Мы хорошо восстановимся".



"Проблема в том, что между прошлой субботой и вторником у нас были выезды, из-за чего вы меньше отдыхаете, но игроки показали себя выдающимся образом против "Лутона".



"Мы два дня отдохнули, не видя друг друга, а затем два дня готовимся к "Юнайтед", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.