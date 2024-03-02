"Бавария" подтвердила, что Дайер останется
"Бавария" официально подтвердила, что контракт с защитником сборной Англии Эриком Дайером был продлен на 12 месяцев — до июня 2025.
Напомним, в январе "Бавария" взяла Дайера в аренду у "Тоттенхэма". С тех пор Эрик сыграл семь матчей, на пять из них выходя в стартовом составе.
Дайер выполнил заранее согласованное условие по количеству матчей, чтобы получить постоянный контракт в Мюнхене, и сегодня сделка была подтверждена.
Добавим, "Тоттенхэм" не получит за Дайера ничего, кроме арендной платы, потому что контракт 30-летнего англичанина со "шпорами" истекал в конце сезона.
02.03.2024 17:00
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Во как. Из глухого запаса Тоттенхэма в основу Баварии. Воистину неисповедимы пути футбольные.
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