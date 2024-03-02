"Бавария" подтвердила, что Дайер останется

"Бавария" официально подтвердила, что контракт с защитником сборной Англии Эриком Дайером был продлен на 12 месяцев — до июня 2025.

Напомним, в январе "Бавария" взяла Дайера в аренду у "Тоттенхэма". С тех пор Эрик сыграл семь матчей, на пять из них выходя в стартовом составе.



Дайер выполнил заранее согласованное условие по количеству матчей, чтобы получить постоянный контракт в Мюнхене, и сегодня сделка была подтверждена.



Добавим, "Тоттенхэм" не получит за Дайера ничего, кроме арендной платы, потому что контракт 30-летнего англичанина со "шпорами" истекал в конце сезона.