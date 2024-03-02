Гвардиола рекомендовал "Барселоне" Де Дзерби

Роберто Де Дзерби и Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рекомендовал своему бывшему клубу "Барселоне" пригласить Роберто Де Дзерби из "Брайтона".

Еще в январе нынешний наставник "Барселоны" Хави объявил, что покинет свой пост в конце сезона.

Считается, что в шорт-листе "Барселоны" на замену Хави значатся немецкие специалисты Ханси Флик и Томас Тухель.

По информации Mundo Deportivo, президент "Барселоны" Жоан Лапорта также провел консультации с Гвардиолой, поинтересовавшись мнением Хосепа.

И как раз Де Дзерби и был рекомендован Гвардиолой. Проблема лишь в том, что контракт Роберто с "Брайтоном" предусматривает внушительную компенсацию, что для стесненной в финансах "Барселоны" может оказаться чересчур.

Добавим, если верить The Guardian, Де Дзерби также интересен "Ливерпулю". "Красные" рассматривают 44-летнего итальянца в качестве альтернативы Хаби Алонсо из "Байера".


Метки Барселона, Брайтон, Гвардиола, Де Дзерби, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2024 16:00

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