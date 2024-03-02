Саудиты готовы сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком в мире
Саудовская лига предложит нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.
Прошлым летом "Ливерпулю" удалось оградить Салаха от интереса из Саудовской Аравии, однако ожидается, что в конце сезона саудиты предпримут новую попытку переманить Мохамеда.
Как сообщает HITC, саудиты собираются сделать игроку сборной Египта, чей контракт с "Ливерпулем" истекает в следующем году, роскошное предложение.
В данный момент больше всех в мире среди футболистов зарабатывает 39-летний Криштиану Роналду из "Аль-Наср" — 3 миллиона фунтов в неделю. Салаху саудиты готовы платить еще больше.
В отличие от Роналду, который приехал в Саудовскую Аравию уже в весьма почтенном для футболиста возрасте, 31-летний Салах находится в расцвете сил и является одним из лучших в Премьер-Лиге, и именно на таких игроков нацелены саудиты для продвижения своей лиги.
02.03.2024 15:00
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Ещё с Коута деньги не закончились, с Салаха до 2040 хватит.
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Ну Миха как всегда, фейс подборов.
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Нахуй этот мешок этим долбоебам
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Если ещё заплатят больше Неймара, то есть смысл задуматься.
На самом деле у МО есть как минимум пару сезонов для игры на самом высоком уровне, так что вероятность этой сделки зависит от самого Салаха. Если он пожелает отстаться, то Ливерпуль с радостью предложить ему новый контракт на пару лет.
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нужно чтобы он остался в колбасе. после ухода клоппа там вскроется истинный уровень этих топарей и все деграднут до уровня условного пэлас. тогда колбаса не сможет на нём навариться. так что надеюсь Салах останется
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С чего бы, если он православный)
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