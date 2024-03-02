Саудиты готовы сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком в мире

Саудовская лига предложит нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Прошлым летом "Ливерпулю" удалось оградить Салаха от интереса из Саудовской Аравии, однако ожидается, что в конце сезона саудиты предпримут новую попытку переманить Мохамеда.



Как сообщает HITC, саудиты собираются сделать игроку сборной Египта, чей контракт с "Ливерпулем" истекает в следующем году, роскошное предложение.



В данный момент больше всех в мире среди футболистов зарабатывает 39-летний Криштиану Роналду из "Аль-Наср" — 3 миллиона фунтов в неделю. Салаху саудиты готовы платить еще больше.



В отличие от Роналду, который приехал в Саудовскую Аравию уже в весьма почтенном для футболиста возрасте, 31-летний Салах находится в расцвете сил и является одним из лучших в Премьер-Лиге, и именно на таких игроков нацелены саудиты для продвижения своей лиги.