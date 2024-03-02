Лэмпард хочет вернуться к тренерской работе

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил о своем желании вернуться к тренерской работе.

В январе прошлого года Лэмпард был уволен с поста главного тренера "Эвертона", а на концовку кампании 2022/23 подхватил "Челси", которому потребовался временный наставник после расставания с Грэмом Поттером.



В своей временной роли Лэмпард выиграл с "Челси" лишь из 11 матчей во всех соревнованиях, но это не отбило у бывшего полузащитника сборной Англии желание тренировать.



"Я наслаждаюсь тем, что провожу время с семьей, и я собираюсь вернуться к работе в некоторый момент".



"Надеюсь, мне предоставится какая-нибудь возможность, которая будет ощущаться правильной для меня. Я хочу снова работать, но, как я уже сказал, я наслаждаюсь семейной жизнью".



"Это напряженная профессия, и когда оказываешься без работы, ты ценишь возможность проводить время с детьми, особенно с моими малышами".



"Я наслаждался работой со всеми клубами, в которых мне довелось трудиться. Все это были большие вызовы по различным причинам. Я наслаждаюсь работой с игроками, улучшением игроков, улучшением команд, поэтому посмотрим, что случится", — сообщил Лэмпард talkSPORT.