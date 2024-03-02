Почеттино не собирается помогать Джеймсу поехать на Евро-2024

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что не будет форсировать возвращение защитника Риса Джеймса, чтобы помочь тому набрать форму к Евро-2024.

Из-за хронических проблем с задней поверхностью бедра Джеймс сыграл только восемь матчей в этом сезоне. Прямо сейчас Рис восстанавливается после операции.



На горизонте уже виднеется Евро-2024, однако Почеттино совершенно не думает о том, чтобы помочь сборной Англии.



"Я не могу назвать дату, когда он сможет сыграть. Его цель и наша цель — поставить его на ноги и помочь ему почувствовать себя счастливым. А затем мы посмотрим, будет у него возможность отправиться на Евро или нет, быть готовым к следующему сезону или сыграть до окончания этого сезона".



"Самое важное сейчас — нарастить его уверенность в себе, его физические кондиции, чтобы он снова почувствовал себя хорошо".



"Наша цель не в том, чтобы помочь ему сыграть пять последних матчей, сыграть на Евро или в предсезонный период".



"Цель в том, чтобы восстановить его уверенность в себе, снова обрести силу и затем начать играть, когда он будет чувствовать себя готовым", — цитирует Почеттино talkSPORT.