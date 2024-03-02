Почеттино заявил, что бессилен повлиять на будущее Галлахера

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что он бессилен повлиять на будущее полузащитника Конора Галлахера в клубе.

Галлахер является одним из лучших, если не лучшим игроком "Челси" в этом сезоне, и очевидно, что Почеттино очень ценит 24-летнего англичанина, который является твердым игроком стартового состава и ведет команду за собой.



Однако от контракта Галлахера остается только один полный год, а переговоры о новой сделке находятся в тупике, что делает продажу Конора грядущим летом почти неминуемой.



В преддверии матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" Почеттино спросили, не должен ли он иметь влияние в такого рода вопросах, но Маурисио дал понять, что его роль в "Челси" ограничена.



"Без комментариев".



"Почему? Потому что я ничего от этого не выиграю. Что я могу сказать? Я здесь главный тренер. Моя задача — тренировать команду и принимать решения насчет завтра, насчет стартового состава и заявки, стараться улучшать игроков и выигрывать матчи. Вот моя задача".



"У нас очень хорошие отношения с владельцами и спортивными директорами. Мой кабинет всегда открыт, у нас очень хорошие отношения и очень хороший диалог. Мы готовы помогать так, как они думают или верят, что мы можем помочь", — цитирует Почеттино The Guardian.