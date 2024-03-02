Гвардиола предупредил, что эра доминирования "Сити" закончится

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что эра доминирования его клуба не будет вечной.

Пока соседи из "Манчестер Юнайтед" уже более декады остаются без титула Премьер-Лиги, "Сити" выигрывал титул пять раз за последние шесть лет.



"Сити" укрепился доминирующей силой в английском футболе, однако Гвардиола предлагает обратиться к истории, чтобы понять, что это однажды закончится.



"В 80-е это был "Ливерпуль", в 90-е это был "Юнайтед", а теперь мы выиграли Премьер-Лигу семь раз за последние 11-12 лет".



"Нет ни одной страны, в которой бы последние 50-60 лет одна команда доминировала и контролировала все, но мы стараемся продлить это как можно дольше", — цитирует Гвардиолу ESPN.