Почеттино не понимает, почему фанаты "Челси" освистывают Стерлинга

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выразил недоумение, почему некоторые фанаты клуба начали освистывать вингера Рахима Стерлинга.

Стерлинг был освистан публикой "Стэмфорд Бридж" во время своей замены на 74-й минуте победного для "Челси" матча 5-го раунда Кубка Англии против "Лида" в минувшую среду (3:2).



29-летний Стерлинг является одним из самых опытных игроков команды Почеттино, забив восемь голов и отдав девять результативных передач во всех соревнованиях в этом сезоне, и Маурисио не понимает, почему фанаты ведут себя так с Рахимом.



"Кто-то сказал мне об этом, но лично я не слышал этого. Я здесь только девять месяцев, и я не понимаю, почему это происходит. Сложно понять точную причину".



"Он полностью сосредоточен на "Челси", он хорошо играет, и он всегда очень целеустремлен. Он один из тех игроков, которые выкладываются на 99 процентов на тренировочных занятиях. Он всегда тренируется и всегда доступен. Иногда он хорош, иногда не очень — как и все игроки", — цитирует Почеттино The Telegraph.