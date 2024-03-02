Клопп рад, что "Ливерпуль" не продал Келлехера

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рад, что его клуб отказался от продажи голкипера Кувина Келлехера прошлым летом.

И хотя Келлехер остается лишь дублером для Алиссона, травма первого номера "Ливерпуля" дала Кувину возможность показать себя во всей красе.



Келлехер сыграл ключевую роль в победе над "Челси" в финале Кубка Лиги в прошлый уикенд, и выезд к "Ноттингем Форест" в субботу станет шестым подряд матчем, когда Кувин будет подменять Алиссона.



И хотя Алиссон еще сыграет в этом сезоне, Клопп предельно счастлив, что его клуб отразил интерес других клубов к 25-летнему ирландцу прошлым летом.



"Мы не устанавливаем сроков — это полноценная мышечная травма. Это не краткосрочная травма. Скорее, это серьезная травма, но не досрочно заканчивающая сезон".



"На мой взгляд, его (Келлехера) уход был исключен, поэтому мне было все равно, кто спрашивал. Потребовалась бы внушительная цена, чтобы что-нибудь предпринять в условиях столь сложного рынка. Это не тот случай, когда голкипер переходит из A в B за 15-20 миллионов фунтов. В это случае это не было реалистично".



"Это совершенно нормально, когда тебе приходится обсуждать это с игроками, которые готовы. Находясь в ситуации Кувина, полевой игрок никогда бы не подошел и не стал говорить о перспективах, потому что на поле есть 10 позиций. В случае с голкипером это слегка иначе, но это никогда не достигало точки, когда бы мы говорили: "Заткнись, ты должен остаться". Это просто был обычный разговор о его будущем".



"Важнее всего было помочь ему сделать следующий шаг в его развитии и играть больше матчей. Я смотрел на это так же, как и сам игрок. Думаю, он вполне доволен решением, которое он принял летом", — цитирует Клоппа The Telegraph.