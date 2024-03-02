Эшуорт провел встречу с Поттером насчет работы в МЮ

Спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт, которого столь жаждет заполучить "Манчестер Юнайтед", провел встречу с бывшим главным тренером "Челси" Грэмом Поттером.

Напомним, в прошлом месяце Эшуорт сообщил "Ньюкаслу" о своем желании перейти в "Юнайтед". "Сороки" отреагировали на это, отправив Дэна в оплачиваемый отпуск до 2026 года.



В данный момент "Юнайтед" пытается договориться с "Ньюкаслом", чтобы Эшуорт приступил к работе в Манчестере раньше, однако Дэн не теряет время даром.



По информации The Sun, в прошлый уикенд у Эшуорта состоялась встреча с Поттером, с которым им вместе довелось поработать в "Брайтоне".



Поттер находится без работы после своего увольнения из "Челси" в апреле 2023 и является кандидатом номер один для совладельца "Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа на замену нынешнему наставнику "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу, если тот провалит остаток сезона.