Эшуорт провел встречу с Поттером насчет работы в МЮ

Грэм Поттер Спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт, которого столь жаждет заполучить "Манчестер Юнайтед", провел встречу с бывшим главным тренером "Челси" Грэмом Поттером.

Напомним, в прошлом месяце Эшуорт сообщил "Ньюкаслу" о своем желании перейти в "Юнайтед". "Сороки" отреагировали на это, отправив Дэна в оплачиваемый отпуск до 2026 года.

В данный момент "Юнайтед" пытается договориться с "Ньюкаслом", чтобы Эшуорт приступил к работе в Манчестере раньше, однако Дэн не теряет время даром.

По информации The Sun, в прошлый уикенд у Эшуорта состоялась встреча с Поттером, с которым им вместе довелось поработать в "Брайтоне".

Поттер находится без работы после своего увольнения из "Челси" в апреле 2023 и является кандидатом номер один для совладельца "Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа на замену нынешнему наставнику "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу, если тот провалит остаток сезона.


Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Поттер, тренеры, Эшуорт

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2024 08:00

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