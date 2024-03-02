"Челси" ищет специалистов по стандартам

"Челси" собирается нанять специалистов, которые будут работать над стандартными положениями.

Только в начале февраля главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино отверг идею насчет приглашения профильного специалиста по стандартам, заявив, что его штаб обладает достаточной квалификацией в этом вопросе.



Однако боссы "Челси" решили по-другому и теперь собираются пригласить не одного, а сразу нескольких специалистов по стандартам. Отбор кандидатов уже идет, сообщает The Telegraph.



Указанные специалисты будут работать не только с подопечными Почеттино, но и с другими командами внутри лондонского клуба.



Специалисты по стандартам уже есть в некоторых других клубах Премьер-Лиги, включая "Арсенал", "Астон Виллу" и "Ноттингем Форест".