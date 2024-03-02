Силва: "Фернандеш — профессионал топ-уровня"

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва похвалил капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша, но не стал приносить извинений за видео своего клуба в TikTok.

Ранее на этой неделе наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг потребовал извинений от "Фулхэма" после того, как "дачники" опубликовали в TikTok видео с симуляцией Фернандеша и подписью "так рады, что он в порядке".



Силва отказался выполнить требование Тен Хага, но одновременно очень высоко высказался насчет 29-летнего Фернандеша, который приходится ему соотечественником.



"Тен Хаг защищает своего игрока, я могу понять это. Думаю, когда тренер защищает отдельного футболиста, это нормальная ситуация, потому что, окажись на его месте один из наших игроков, я бы защищал его до последнего".



"Он капитан "Манчестер Юнайтед", я очень хорошо его знаю как игрока, он игрок топ-уровня и профессионал топ-уровня".



"Тебе не стать капитаном "Манчестер Юнайтед", если у тебя нет всех качеств, необходимых капитану "Манчестер Юнайтед", и ты должен быть важным игроком", — цитирует Силву BBC.