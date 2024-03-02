27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 2 марта, семью поединками стартует 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ноттингем Форест" забивал и пропускал в каждом из девяти своих матчей в Премьер-Лиге при Нуну Эшпириту Санту. "Ливерпуль" является самой результативной командой высшего дивизиона в этом сезоне — 63 гола. "Красные" не выиграли ни одной из 13 последних встреч с "лесниками" в высшем дивизионе (7 ничьих, 6 поражений).



На пороге возвращения из лазарета "Форест" находятся Вилли Боли, Ибраим Сангаре и Крис Вуд. Ола Айна и Нуну Тавареш по-прежнему травмированы.



Тренировки с первой командой "Ливерпуля" возобновили Энди Робертсон, Ватару Эндо, Доминик Собослаи и Дарвин Нуньес, а Мохамед Салах сделает это на следующей неделе. Алиссон, Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота значатся среди отсутствующих.



БРЕНТФОРД — ЧЕЛСИ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брентфорд" потерпел пять поражений в шести последних матчах Премьер-Лиги (1 победа). "Челси" выиграл все четыре последних лондонских дерби в чемпионате, хотя до этого — только четыре из 16. Пять из шести последних встреч "пчел" и "синих" во всех соревнованиях выиграла команда, выступавшая в роли гостей.



Защитник "Брентфорда" Бен Ми уже не сыграет в этом сезоне из-за перелома лодыжки. У Аарона Хики случился рецидив в процессе восстановления после травмы задней поверхности бедра.



"Челси" надеется, что Тиаго Силва залечил пах вовремя. Ему и Марку Кукурелье предстоит фитнес-тест. Бенуа Бадиашиле, Ромео Лавиа и Кристофер Нкунку травмированы.



ЭВЕРТОН — ВЕСТ ХЭМ 18:00



"Эвертон" уже одержал восемь побед в этом сезоне Премьер-Лиги — как за весь прошлый. "Вест Хэм" всего в одном очке от своего результата прошлой кампании (40). В рамках Премьер-Лиги "ириски" одержали 29 побед против "молотобойцев" — минимум на шесть больше, чем против какой-либо другой команды.



"Эвертону" предстоит оценить состояние полузащитников Идриссы Гейе и Амаду Онана. Андре Гомеш едва возобновил тренировки, Льюис Доббин и Арно Данжума по-прежнему лечатся.



Единственной потерей "Вест Хэма" является Максвел Корне. Калвин Филлипс отбыл свою дисквалификацию.



ФУЛХЭМ — БРАЙТОН 18:00



"Фулхэм" выиграл только один из пяти последних домашних матчей во всех соревнованиях (2 ничьи, 2 поражения). У "Брайтона" ни одной победы во всех пяти выездах в Лондон в этом сезоне Премьер-Лиги (2 ничьи, 3 поражения). "Дачники" ни разу не уступили во всех семи встречах с "чайками" в Премьер-Лиге (3 победы, 4 ничьи).



Полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья все еще дисквалифицирован. Виллиан уже поправился, Рауль Хименес — пока нет.



Полузащитник "Брайтона" Билли Гилмор был удален против "Эвертона" в прошлый уикенд и теперь отбывает дисквалификацию. Для Каору Митомы сезон завершен. Тарик Лэмпти, Йоэл Велтман и Эван Фергюсон могут вернуться.



НЬЮКАСЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00



"Ньюкасл" находится поисках своей первой домашней победы с 16 декабря (2 ничьи, 2 поражения). С Рождественского сочельника "Вулверхэмптон" одержал шесть побед в девяти матчах Премьер-Лиги (1 ничья, 2 поражения) — только у "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" больше. "Сороки" проиграли лишь одну из восьми домашних встреч с "волками" в Премьер-Лиге (3 победы, 4 ничьи).



Защитник "Ньюкасла" Свен Ботман может вернуться, получив отдых в кубковом матче посреди недели. Мэтт Таргетт пока не решил свои проблемы с задней поверхностью бедра.



Нападающий Хван Хи Чхан не поможет "Вулверхэмптону" из-за травмы задней поверхности бедра. Матеус Кунья составит ему компанию в лазарете, но Жоао Гомес должен быть в порядке, несмотря на судорогу.



ТОТТЕНХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



"Тоттенхэм" имеет 47 очков после 25 матчей — на два больше, чем на данной стадии прошлого сезона при Антонио Конте. "Кристал Пэлас" не выиграл ни одного из семи последних выездных матчей Премьер-Лиги. "Орлы" могут похвастать только одной победой в 17 последних встречах со "шпорами" в высшем дивизионе — 3:0 на "Селхерст Парк" в сентябре 2021.



Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон пропустит до месяца с травмой колена. Дестини Удоджи возобновил тренировки. Райан Сессеньон перенес операцию на задней поверхности бедра.



Вингер Эберечи Эзе готов вернуться к выступлениям за "Пэлас". Снова доступны и Йоаким Андерсен с Уиллом Хьюзом. Марк Гехи перенес операцию на колене.



ЛУТОН — АСТОН ВИЛЛА 20:30



Над "Лутоном" нависла угроза второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги оформить четыре поражения подряд. В этом сезоне Премьер-Лиги "Астон Вилла" проиграла лишь один из 15 матчей против команд из нижней половины таблицы. "Шляпники" одержали девять побед в 11 домашних поединках против "вилланов" во всех соревнованиях.



Защитник Исса Каборе пропустил матч против "Манчестер Сити" из-за условий своей аренды, но теперь снова готов играть за "Лутон". Амарии Белл под вопросом. Джо Джонсон приболел. Габриэль Ошо, Альбер Самби Локонга и Элайджа Адебайо травмированы.



Защитник "Виллы" Пау Торрес в порядке, несмотря на замену в перерыве матча против "Ноттингем Форест". Эздри Конса залечил свое колено, но Джону Дурану нужно еще немного времени. Тайрон Мингс, Бубакар Камара и Эмилиано Буэндиа вернутся еще не скоро.