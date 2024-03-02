27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 2 марта, семью поединками стартует 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ноттингем Форест" забивал и пропускал в каждом из девяти своих матчей в Премьер-Лиге при Нуну Эшпириту Санту. "Ливерпуль" является самой результативной командой высшего дивизиона в этом сезоне — 63 гола. "Красные" не выиграли ни одной из 13 последних встреч с "лесниками" в высшем дивизионе (7 ничьих, 6 поражений).
На пороге возвращения из лазарета "Форест" находятся Вилли Боли, Ибраим Сангаре и Крис Вуд. Ола Айна и Нуну Тавареш по-прежнему травмированы.
Тренировки с первой командой "Ливерпуля" возобновили Энди Робертсон, Ватару Эндо, Доминик Собослаи и Дарвин Нуньес, а Мохамед Салах сделает это на следующей неделе. Алиссон, Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота значатся среди отсутствующих.
БРЕНТФОРД — ЧЕЛСИ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Брентфорд" потерпел пять поражений в шести последних матчах Премьер-Лиги (1 победа). "Челси" выиграл все четыре последних лондонских дерби в чемпионате, хотя до этого — только четыре из 16. Пять из шести последних встреч "пчел" и "синих" во всех соревнованиях выиграла команда, выступавшая в роли гостей.
Защитник "Брентфорда" Бен Ми уже не сыграет в этом сезоне из-за перелома лодыжки. У Аарона Хики случился рецидив в процессе восстановления после травмы задней поверхности бедра.
"Челси" надеется, что Тиаго Силва залечил пах вовремя. Ему и Марку Кукурелье предстоит фитнес-тест. Бенуа Бадиашиле, Ромео Лавиа и Кристофер Нкунку травмированы.
ЭВЕРТОН — ВЕСТ ХЭМ 18:00
"Эвертон" уже одержал восемь побед в этом сезоне Премьер-Лиги — как за весь прошлый. "Вест Хэм" всего в одном очке от своего результата прошлой кампании (40). В рамках Премьер-Лиги "ириски" одержали 29 побед против "молотобойцев" — минимум на шесть больше, чем против какой-либо другой команды.
"Эвертону" предстоит оценить состояние полузащитников Идриссы Гейе и Амаду Онана. Андре Гомеш едва возобновил тренировки, Льюис Доббин и Арно Данжума по-прежнему лечатся.
Единственной потерей "Вест Хэма" является Максвел Корне. Калвин Филлипс отбыл свою дисквалификацию.
ФУЛХЭМ — БРАЙТОН 18:00
"Фулхэм" выиграл только один из пяти последних домашних матчей во всех соревнованиях (2 ничьи, 2 поражения). У "Брайтона" ни одной победы во всех пяти выездах в Лондон в этом сезоне Премьер-Лиги (2 ничьи, 3 поражения). "Дачники" ни разу не уступили во всех семи встречах с "чайками" в Премьер-Лиге (3 победы, 4 ничьи).
Полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья все еще дисквалифицирован. Виллиан уже поправился, Рауль Хименес — пока нет.
Полузащитник "Брайтона" Билли Гилмор был удален против "Эвертона" в прошлый уикенд и теперь отбывает дисквалификацию. Для Каору Митомы сезон завершен. Тарик Лэмпти, Йоэл Велтман и Эван Фергюсон могут вернуться.
НЬЮКАСЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00
"Ньюкасл" находится поисках своей первой домашней победы с 16 декабря (2 ничьи, 2 поражения). С Рождественского сочельника "Вулверхэмптон" одержал шесть побед в девяти матчах Премьер-Лиги (1 ничья, 2 поражения) — только у "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" больше. "Сороки" проиграли лишь одну из восьми домашних встреч с "волками" в Премьер-Лиге (3 победы, 4 ничьи).
Защитник "Ньюкасла" Свен Ботман может вернуться, получив отдых в кубковом матче посреди недели. Мэтт Таргетт пока не решил свои проблемы с задней поверхностью бедра.
Нападающий Хван Хи Чхан не поможет "Вулверхэмптону" из-за травмы задней поверхности бедра. Матеус Кунья составит ему компанию в лазарете, но Жоао Гомес должен быть в порядке, несмотря на судорогу.
ТОТТЕНХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00
"Тоттенхэм" имеет 47 очков после 25 матчей — на два больше, чем на данной стадии прошлого сезона при Антонио Конте. "Кристал Пэлас" не выиграл ни одного из семи последних выездных матчей Премьер-Лиги. "Орлы" могут похвастать только одной победой в 17 последних встречах со "шпорами" в высшем дивизионе — 3:0 на "Селхерст Парк" в сентябре 2021.
Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон пропустит до месяца с травмой колена. Дестини Удоджи возобновил тренировки. Райан Сессеньон перенес операцию на задней поверхности бедра.
Вингер Эберечи Эзе готов вернуться к выступлениям за "Пэлас". Снова доступны и Йоаким Андерсен с Уиллом Хьюзом. Марк Гехи перенес операцию на колене.
ЛУТОН — АСТОН ВИЛЛА 20:30
Над "Лутоном" нависла угроза второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги оформить четыре поражения подряд. В этом сезоне Премьер-Лиги "Астон Вилла" проиграла лишь один из 15 матчей против команд из нижней половины таблицы. "Шляпники" одержали девять побед в 11 домашних поединках против "вилланов" во всех соревнованиях.
Защитник Исса Каборе пропустил матч против "Манчестер Сити" из-за условий своей аренды, но теперь снова готов играть за "Лутон". Амарии Белл под вопросом. Джо Джонсон приболел. Габриэль Ошо, Альбер Самби Локонга и Элайджа Адебайо травмированы.
Защитник "Виллы" Пау Торрес в порядке, несмотря на замену в перерыве матча против "Ноттингем Форест". Эздри Конса залечил свое колено, но Джону Дурану нужно еще немного времени. Тайрон Мингс, Бубакар Камара и Эмилиано Буэндиа вернутся еще не скоро.
02.03.2024 00:05
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Последние комментарии:
А мелв входит в шлюш продакшн!?
(ответить)
Даже такой Чавси одолеет Брентфорд. Брентфорд сейчас совсем не в форме
(ответить)
Ахахахахахахахахахахах
_________
01.03.2024 23:36 #
sausage
Да завали ты свой пиздак наконец, обрыган картофельный. Зачем ты, сука из пизды вылез на этот свет? И пользы никакой, да и мамке больно было с такой твоей геометрией.
(ответить)
Андрей, не вздумай им бесплатно отдавать шест для стриптиза!
Они на него сядут.
(ответить)
Хозяева на классе во всех матчах.
(ответить)
«Тени исчезают в полдень» збс, но «вечный зов» круче
(ответить)
...Ромео Лавиа и Кристофер Нкунку травмированы.
Хуясе неожиданность
(ответить)
Разбор "коттеджа" https://ibb.co/XJJ94TJ квадратного змагара.
Что мы видим на этом фото:
1) Полное отсутствие коридора (прихожей) и входную дверь 80-х.
2) Квадратная тугосеря с кирпичом в руках, которая не в состоянии перевести камеру в режим "селфи". Для того, что бы сфоткать себя, наш квадратный головастик - решил встать перед зеркалом... Ну чтоб на верочку (е6ло квадратное в кадр влезло).
3) Ковры... Везде ковры. Общага, а это на 90% общага или малосемейка, оставила неизгладимый след.
4) Эти труханы и ноги "киберспортсмена"... Мамма Мия... Ноу комментс, онли сочувствие.
5) Квадратная печь, вместо лица и убитый (надеюсь, что дурью) взгляд.
И да, я специально не стал считать пары обуви, что бы не позорить тебя, квадрик.
(ответить)
Чистая, девственная ветка без высеров квадратного контрацептива, ляпота. Жаль, что ненадолго.
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Наконец то педика убрали с главной
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