"Челси" и "Вест Хэм" хотят Арчи Брауна

"Челси" и "Вест Хэм" заинтересованы в приобретении левого защитника "Гента" Арчи Брауна.

Будучи воспитанником "Дерби", в 2021 году Браун отправился в швейцарскую "Лозанну", а прошлым летом оказался в бельгийском "Генте".



21-летний англичанин начинал свою карьеру в качестве левого вингера, но еще в "Лозанне" переквалифицировался в левого защитника и сейчас с успехом прогрессиует в этой роли.



По информации The Guardian, своей игрой в этом сезоне Браун привлек внимание целого ряда европейских клубов, включая "Ювентус", "Милан", "Лион" и "Ниццу".



Но также Арчи может вернуться на родину, где в нем заинтересованы "Челси" и "Вест Хэм". Первые планируют избавиться от Марка Кукурельи с Яном Матсеном и потому нуждаются в дублере для Бена Чилуэллла, а вторые ищут конкурента для Эмерсона Палмери, потому что Аарону Крессуэллу уже почти 34 года.



Добавим, трансфер Брауна, который в этом месяце может впервые получить вызов в молодежную сборную Англии U-21, оценивается в 15 миллионов фунтов.