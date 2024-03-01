Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку пропустит еще несколько недель с повторной травмой задней поверхности бедра.

Появившись на замену во втором тайме финала Кубка Лиги против "Ливерпуля" в прошлый уикенд, Нкунку не смог уберечь "Челси" от поражения, а вдобавок получил новую травму.



Теперь Кристофер, сыгравший только 10 матчей после своего перехода из "РБ Лейпциг" прошлым летом, возвращается в лазарет, и счет пойдет на недели.



"Он страдает из-за проблем с задней поверхностью бедра, и через несколько недель мы посмотрим, будет ли он доступен. С субботы он приступает к реабилитации".



"К сожалению, ему не повезло, он снова получил ту же травму, и это тяжело для игрока, который играл не так много на протяжении сезона и который прибыл из Бундеслиги с некоторыми проблемами", — цитирует главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино Daily Mail.