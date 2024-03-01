Салах вернется в строй на следующей неделе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что Доминик Собослаи и Дарвин Нуньес готовы вернуться на футбольное поле, но Мохамед Салах пропустит еще минимум один матч.

Напомним, Салах стал одной из многочисленных потерь "Ливерпуля" в финале Кубка Англии против "Челси" в прошлый уикенд.



Мохамед по-прежнему травмирован и выезд к "Ноттингем Форест" в субботу пропустит, но уже на следующей неделе должен вернуться в строй.



"Я не думаю, что Мо так уж далек, но он не сыграет завтра. А дальше нужно посмотреть. Думаю, он может вернуться в любой момент на следующей неделе. Он определенно идет на поправку, но пока не в строю".



"Дарвин и Дом тренировались вчера с командой, потому нам нужно посмотреть, как они это перенесли. Ватару (Эндо) и Роббо (Робертсон) — пока нет, но мы надеемся, они присоединятся сегодня".



"Лучо (Диас) в порядке, Макка (Макаллистер) в порядке. Макка приболел на полтора дня, то же самое с Роббо, но мы надеемся, это не заразно", — цитирует Клоппа BBC.