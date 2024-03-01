Весле Фофана едва ли вернется в этом сезоне
Наставник "Челси" Маурисио Почеттино сообщил, что защитник Весле Фофана, вероятно, пропустит этот сезон целиком.
Фофана, купленный у "Лестера" за 70 миллионов фунтов летом 2022, находится вне игры с июля 2023, когда он перенес операцию по реконструкции крестообразных связок колена.
В ноябре Фофана приступил к легким тренировкам, что вселило в болельщиков "Челси" оптимизм насчет возвращения 22-летнего француза в этом сезоне.
Однако с тех пор процесс реабилитации замедлился, поэтому Почеттино скептически настроен насчет Фофана.
"К сожалению, сложно представить, что он сыграет в этом сезоне", — цитирует Почеттино Daily Mail.
01.03.2024 20:00
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