Весле Фофана едва ли вернется в этом сезоне

Весле Фофана Наставник "Челси" Маурисио Почеттино сообщил, что защитник Весле Фофана, вероятно, пропустит этот сезон целиком.

Фофана, купленный у "Лестера" за 70 миллионов фунтов летом 2022, находится вне игры с июля 2023, когда он перенес операцию по реконструкции крестообразных связок колена.

В ноябре Фофана приступил к легким тренировкам, что вселило в болельщиков "Челси" оптимизм насчет возвращения 22-летнего француза в этом сезоне.

Однако с тех пор процесс реабилитации замедлился, поэтому Почеттино скептически настроен насчет Фофана.

"К сожалению, сложно представить, что он сыграет в этом сезоне", — цитирует Почеттино Daily Mail.


Метки Почеттино, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2024 20:00

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