Весле Фофана едва ли вернется в этом сезоне

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино сообщил, что защитник Весле Фофана, вероятно, пропустит этот сезон целиком.

Фофана, купленный у "Лестера" за 70 миллионов фунтов летом 2022, находится вне игры с июля 2023, когда он перенес операцию по реконструкции крестообразных связок колена.



В ноябре Фофана приступил к легким тренировкам, что вселило в болельщиков "Челси" оптимизм насчет возвращения 22-летнего француза в этом сезоне.



Однако с тех пор процесс реабилитации замедлился, поэтому Почеттино скептически настроен насчет Фофана.



"К сожалению, сложно представить, что он сыграет в этом сезоне", — цитирует Почеттино Daily Mail.