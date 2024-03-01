Гвардиола сочувствует "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что сочувствует своим соседям из "Манчестер Юнайтед".

К дерби Манчестера в воскресенье "Сити" подходит абсолютным фаворитом, учитывая текущую форму двух городских команд.



После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году "Юнайтед" завоевал только четыре трофея — против 20 у "Сити", поэтому Гвардиола понимает, насколько сложное было это время для клуба с "Олд Траффорд".



"Я бы сказал, что в больших клубах ты должен побеждать и побеждать. Не только в "Юнайтед". Ты должен. Но "Юнайтед" непросто продолжать делать это после невероятного успеха с сэром Алексом".



"Это непросто. Я могу понять это. Раньше большие клубы в Англии были терпеливее, тогда как сегодня каждый находится под большим давлением", — цитирует Гвардиолу Daily Star.