Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон пропустит до одного месяца с травмой колена.

Ришарлисон повредил свое колено во время проигранного "Тоттенхэмом" матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд (1:2).



Эта травма случилась в неподходящий для "Тоттенхэма" и самого Ришарлисона момент, потому что 26-летний бразилец набрал отличную форму в последние недели.



Экс-игрок "Эвертона" и "Уотфорда" забил 10 голов в 22 матчах этого сезона Премьер-Лиги, причем девять из них случились в 10 последних поединках.



Помимо Ришарлисона, в лазарете "Тоттенхэма" также находится правый защитник Педро Порро, сообщает BBC.