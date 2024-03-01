Ришарлисон пропустит до одного месяца
Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон пропустит до одного месяца с травмой колена.
Ришарлисон повредил свое колено во время проигранного "Тоттенхэмом" матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд (1:2).
Эта травма случилась в неподходящий для "Тоттенхэма" и самого Ришарлисона момент, потому что 26-летний бразилец набрал отличную форму в последние недели.
Экс-игрок "Эвертона" и "Уотфорда" забил 10 голов в 22 матчах этого сезона Премьер-Лиги, причем девять из них случились в 10 последних поединках.
Помимо Ришарлисона, в лазарете "Тоттенхэма" также находится правый защитник Педро Порро, сообщает BBC.
01.03.2024 18:00
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