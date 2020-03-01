"Ньюкасл" предпочитает расширить "Сент-Джеймс Парк", но не исключает вариант со строительством нового стадиона.

В данный момент "Сент-Джеймс Парк" вмещает чуть более 52,000 зрителей, и по этому показателю "Ньюкасл" уступает большинству других грандов Премьер-Лиги.



Саудовские владельцы "Ньюкасла" полны амбиций и хотят, чтобы у их клуба был стадион вместимостью от 60,000 до 70,000 зрителей, сообщает The Telegraph.



Абсолютным приоритетом для "сорок" является реконструкция существующей арены, учитывая ее атмосферу и историческое значение.



Нюанс в том, что "Сент-Джеймс Парк" зажат историческими зданиями, дорогой, а также туннелем и станцией метро, что накладывает определенные архитектурные и планировочные ограничения.



Поэтому в данный момент нанятые "Ньюкаслом" эксперты прорабатывают различные варианты, из которых клуб затем выберет наиболее оптимальный.