Бенитес: "Алонсо был тем, кто учился быстро"

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес выступил с похвалой в адрес своего коллеги Хаби Алонсо из "Байера".

В свое время Алонсо в качестве игрока представлял "Ливерпуль" при Бенитесе, а сейчас Хаби считается фаворитом на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего тренерский мостик "красных" в конце сезона.



По словам Бенитеса, Алонсо всегда выделялся своим интеллектом. Рафаэль понимает, почему вокруг Хаби такая большая шумиха, учитывая успехи "Байера" в этом сезоне.



"Он был умен и умел анализировать. Когда объясняешь некоторые вещи игрокам, тебе приходится повторять. Хаби был тем, кто учился быстро".



"У него большое имя, он хороший профессионал, хороший парень, он умен, и его дела идут по-настоящему хорошо, поэтому я могу понять слухи. Но представьте, если бы поблизости был Стивен Джеррард, хорошо проявляя себя. Тогда все бы говорили: "Джеррард!" С социальными сетями все происходит слишком быстро, и люди не видят более широкой картины", — сообщил Бенитес The Guardian.