Палмер: "Почеттино сделал меня более классным игроком"

Вингер "Челси" Коул Палмер заявил, что главный тренер "синих" Маурисио Почеттино сделал его более классным игроком.

21-летний Палмер забил уже 12 голов за "Челси" после своего перехода из "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов прошлым летом.



Палмер признается, что ему очень нравится работать с Почеттино, который умеет найти подход к своим игрокам на персональном уровне.



"Он первоклассный тренер и первоклассный человек. Он разговаривает с тобой обо всем — типа семейных дел. Думаю, если он знает, что с тобой происходит на поле и за его пределами, это может повлиять на то, как он обращается с тобой. Он по-настоящему хорош в этом".



"Да, он сделал меня более классным игроком. Он дал мне свободу, чтобы играть в свою игру, и мне нравится, когда он освобождает меня, потому что так я могу лучше выражать себя".



"Я обожаю это. Каждый день он разговаривает с тобой о разных вещах — не только о футболе, но и о жизни. Он помогает тебе почувствовать себя хорошо и старается заставить тебя играть в свой лучший футбол, в этом он хорош", — сообщил Палмер BBC.