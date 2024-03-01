Де Брюйне удивлен своей формой после травмы

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признал, что не ожидал, в какой форме вернется после травмы.

Получив травму задней поверхности бедра в первом же матче этого сезона Премьер-Лиги, 32-летний Де Брюйне перенес операцию и только в начале января вернулся на футбольное поле.



Простой в пять месяцев не помешал Де Брюйне сразу начать демонстрировать блестящий футбол после своего возвращения. Сейчас на счету Кевина уже 12 результативных передач, четыре из которых он отдал на Эрлинга Холанда в победном для "Сити" матче Кубка Англии против "Лутона" на днях (2:6), и этим удивлен сам бельгиец.



"Я не переживал насчет своей травмы, но я не ожидал, что вернусь таким образом, если честно", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.