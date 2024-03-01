Клопп обратился к фанатам "Ливерпуля" насчет Гомеса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал фанатов своего клуба перестать требовать от защитника Джо Гомеса бить по воротам при первой же возможности.

К своим 26 годам Гомес сыграл 233 матча за "Ливерпуль" и свой бывший клуб "Чарльтон", но до сих пор не забил ни одного гола.



Вспоминая об этом, порой болельщики "Ливерпуля" практически подстрекают Гомеса наносить удар, как было в матче 5-го раунда Кубка Англии против "Саутгемптона". После победы со счетом 3:0 Клопп высказался насчет очередного промаха Джо.



"Могу я попросить людей кое о чем? Как бы это "бей" забавно ни было... Оставьте парня в покое, однажды он пробьет. Он сам найдет правильный момент".



"Если он будет бить с 40 метров только потому, что люди просят его об этом, тогда я по-настоящему разозлюсь. Но каков парень, какой матч он провел! Абсолютно исключительно", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



