Кин считает Магуайра корнем проблем МЮ с прессингом

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин предположил, что "красные дьяволы" боятся прессинговать из-за своего защитника Харри Магуайра.

По ходу этого сезона Магуайр вернул место в стартовом составе "Юнайтед", однако Кин считает, что Харри является большой проблемой для команды.



По мнению Кина, в середине поля у "Юнайтед" возникают большие разрывы, потому что некоторые игроки или не хотят прессинговать, или боятся, что Магуайр окажется в уязвимом положении.



"Они не прессингуют. Я не хочу тыкать пальцем в Харри Магуайра, но когда Магуайр выдвигается вперед и пытается сблизиться с соперником, как это делают все другие команды топ-уровня, ты всегда испытываешь тревогу".



"В случае с ним это всегда вызывает тревогу — потому что возникают разрывы. Они боятся до смерти полноценно выдвигаться вперед, потому что думают: "Чуть переборщим, и он (Магуайр) окажется в беде".



У "Манчестер Юнайтед" нет игроков для прессинга. Фернандеш не собирается этого делать. Рэшфорд не будет. Они могут делать это 5-10 минут, но в остальном они не изменяют своим привычкам. "Манчестер Юнайтед" никогда не будет хорош в прессинге", — цитирует Кина Daily Mail.