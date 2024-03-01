Чалоба не хочет уходить из "Челси"

Защитник "Челси" Трево Чалоба не хочет уходить со "Стэмфорд Бридж".

Будущее Чалобы находилось в подвешенном состоянии два последних трансферных окна, однако прошлым летом Трево сам отверг "Ноттингем Форест", а в январе заинтересованных клубов отпугнула травма, из-за которой защитник пропустил первую половину сезона.



"Челси" ожидает получить предложения по Чалобе грядущим летом. Боссы лондонского клуба рассматривают продажу Трево как возможность поправить ситуацию с соблюдением правил финансового фейр-плей.



Однако Чалоба верит, что он достаточно хорош для стартового состава "Челси", и готов сражаться за свое будущее в клубе, в системе которого он находится с восьми лет, утверждает TEAMtalk.



Руководство "Челси" удивлено такой позицией Чалобы, который сыграл только три матча в этом сезоне, но поделать ничего не может — у 24-летнего англичанина есть контракт до 2028 года.