"Ливерпуль" может продать Луиса Диаса летом
"Ливерпуль" будет готов выслушать предложения насчет своего нападающего Луиса Диаса грядущим летом при одном условии.
В "Ливерпуле" ожидают, что по окончании этого сезона саудовские клубы возобновят интерес к Мохамеду Салаху, которого также сватают в ПСЖ на замену Килиану Мбаппе.
И если раньше "Ливерпуль" был открыт к расставанию с Салахом, то теперь боссы мерсисайдского клуба хотят, чтобы преемник Юргена Клоппа на посту главного тренера унаследовал костяк команды в лице Мохамеда, Виргила Ван Дейка и Трента Александер-Арнольда — согласование новых контрактов со всеми тремя является приоритетной задачей для "красных".
У "Ливерпуля" богатый выбор игроков в передней линии, и если "красным" удастся продлить истекающий в следующем году контракт Салаха, то Диас будет доступен для трансфера летом.
27-летний колумбиец, купленный у "Порту" за 37 миллионов фунтов в январе 2022, уже вызывает интерес у ряда испанских клубов.
Добавим, в 25 матчах этого сезона Премьер-Лиги Диас забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
01.03.2024 10:00
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