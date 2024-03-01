"Ливерпуль" может продать Луиса Диаса летом

"Ливерпуль" будет готов выслушать предложения насчет своего нападающего Луиса Диаса грядущим летом при одном условии.

В "Ливерпуле" ожидают, что по окончании этого сезона саудовские клубы возобновят интерес к Мохамеду Салаху, которого также сватают в ПСЖ на замену Килиану Мбаппе.



И если раньше "Ливерпуль" был открыт к расставанию с Салахом, то теперь боссы мерсисайдского клуба хотят, чтобы преемник Юргена Клоппа на посту главного тренера унаследовал костяк команды в лице Мохамеда, Виргила Ван Дейка и Трента Александер-Арнольда — согласование новых контрактов со всеми тремя является приоритетной задачей для "красных".



У "Ливерпуля" богатый выбор игроков в передней линии, и если "красным" удастся продлить истекающий в следующем году контракт Салаха, то Диас будет доступен для трансфера летом.



27-летний колумбиец, купленный у "Порту" за 37 миллионов фунтов в январе 2022, уже вызывает интерес у ряда испанских клубов.



Добавим, в 25 матчах этого сезона Премьер-Лиги Диас забил шесть голов и отдал три результативные передачи.