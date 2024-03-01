Агент назвал пять клубов, в которые может перейти Жоржиньо

Агент полузащитника "Арсенала" Жоржиньо назвал пять клубов, в которые может перейти его клиент.

Действующий контракт Жоржиньо истекает в конце этого сезона, и накануне появились слухи, что "Арсенал" собирается обсудить продление сотрудничества с бывшим игроком "Челси".



Но если стороны не договорятся о новой сделке, 32-летний игрок сборной Италии всегда может вернуться в Серию А.



"Больше всего он бы подошел "Лацио", учитывая присутствие тренера Сарри, которые уже очень хорошо знает его характеристики".



"Также он бы подошел "Юве", обладающему замечательным спортивным директором в лице Кристиана Гвинтоли, с которым он провел много лет вместе в "Наполи".



"Я бы не стал исключать и возвращение в "Наполи" при новом тренере Кальонне, который прежде работал с Сарри".



"Я не думаю, что "Рома" была бы вероятным вариантом, потому что у нас с ними никогда не было никакого контакта".



"Но когда дело касается силы и традиций, то каждый был бы счастлив играть за "Милан" и "Интер", — цитирует агента Жоао Сантоса talkSPORT.