Микел уговаривает Осимхена перейти в "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел признался, что продолжает уговаривать нападающего "Наполи" Виктора Осимхена перейти к "синим".

Согласно слухам, ПСЖ рассматривает Осимхена своей целью номер один на замену покидающему "Парк де Пренс" Килиану Мбаппе, а также 25-летнего нигерийца сватают в другие топ-клубы.



Однако Микел не теряет надежд уговорить своего соотечественника выбрать "Челси". Джон Оби уверен, что как раз такого игрока и не хватает "синим".



"Я по-прежнему его "агент". Я пытаюсь заманить его в "Челси", поэтому, надеюсь, я получу свои 20 процентов с этой сделки. Надеюсь, это сработает. Думаю, существует реальный интерес со стороны обеих сторон. Он любит клуб и хочет отправиться в клуб, пойдя по моим стопам как нигерийского игрока, выступавшего за "Челси", а также Виктора Мосеса и Селестина Бабаяро".



"Кроме того, он рассматривает Лондон как великолепный город, предпочитая его Ливерпулю. К нему также существует интерес со стороны ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", но я по-прежнему настаиваю на "Челси" и шлю ему сообщения. Надеюсь, он перейдет в клуб, потому что он даст так много".



"Каждый, кто видел финал в воскресенье, мог увидеть, что нам не хватает голов. Нам нужен забивной нападающий, и голы — это именно то, что Виктор даст. Он не самый техничный игрок, но он гарантирует голы. Он гарантировал бы нам 20-25 голов за сезон. Это то, что делает Эрлинг Холанд, и поэтому он один из лучших".



"Он нужен не для того, чтобы поддерживать игру и все такое. Он нужен, чтобы отправлять мяч в сетку и завершать моменты. Думаю, Осимхен это определенно бы обеспечил нам. Поэтому будем надеяться, что это сработает, он перейдет в "Челси" и станет легендой", — цитирует Микела Football.London.